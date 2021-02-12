Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Китайские смартфоны могут оказаться в дефиците на российском рынке

А связано это с действиями Соединённых Штатов.

12 февраля 2021, 11:40

Фото © Pixabay

Аналитики прогнозируют резкое снижение количества китайских смартфонов на российском рынке. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на результаты исследования GS Group.

Такая ситуация складывается из-за жёсткого давления Штатов на фирмы-производители. Например, Правительство США включило корпорацию Xiaomi в чёрный список за её якобы имеющую место связь с китайскими военными. И теперь американцы не могут инвестировать в эту компанию.

Также от такого давления страдают и другие китайские производители, такие как Huawei, OPPO, Vivo и Realme. Поставки Huawei за 2020 год уже упали на 26%.

"Эксперты связывают проблемы с дефицитом комплектующих и трудностями в логистике. Если ситуация не изменится, доля китайских компаний в импорте, пока близкая к половине, может сократиться вдвое уже в 2021 году", — пишет издание.

Си Цзиньпин: Миру грозит катастрофа в случае столкновения Китая и США

Си Цзиньпин: Миру грозит катастрофа в случае столкновения Китая и США

В этой ситуации в выигрыше оказываются южнокорейский гигант Samsung и американский производитель Apple.

Ранее аналитики провели сравнение темпов обесценивания смартфонов Apple и гаджетов на Android.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1