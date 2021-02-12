Китайские смартфоны могут оказаться в дефиците на российском рынке

Аналитики прогнозируют резкое снижение количества китайских смартфонов на российском рынке. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на результаты исследования GS Group.

Такая ситуация складывается из-за жёсткого давления Штатов на фирмы-производители. Например, Правительство США включило корпорацию Xiaomi в чёрный список за её якобы имеющую место связь с китайскими военными. И теперь американцы не могут инвестировать в эту компанию.

Также от такого давления страдают и другие китайские производители, такие как Huawei, OPPO, Vivo и Realme. Поставки Huawei за 2020 год уже упали на 26%.

"Эксперты связывают проблемы с дефицитом комплектующих и трудностями в логистике. Если ситуация не изменится, доля китайских компаний в импорте, пока близкая к половине, может сократиться вдвое уже в 2021 году", — пишет издание.

В этой ситуации в выигрыше оказываются южнокорейский гигант Samsung и американский производитель Apple.

Ранее аналитики провели сравнение темпов обесценивания смартфонов Apple и гаджетов на Android.

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