Китайские смартфоны могут оказаться в дефиците на российском рынке
А связано это с действиями Соединённых Штатов.
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Аналитики прогнозируют резкое снижение количества китайских смартфонов на российском рынке. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на результаты исследования GS Group.
Такая ситуация складывается из-за жёсткого давления Штатов на фирмы-производители. Например, Правительство США включило корпорацию Xiaomi в чёрный список за её якобы имеющую место связь с китайскими военными. И теперь американцы не могут инвестировать в эту компанию.
Также от такого давления страдают и другие китайские производители, такие как Huawei, OPPO, Vivo и Realme. Поставки Huawei за 2020 год уже упали на 26%.
"Эксперты связывают проблемы с дефицитом комплектующих и трудностями в логистике. Если ситуация не изменится, доля китайских компаний в импорте, пока близкая к половине, может сократиться вдвое уже в 2021 году", — пишет издание.
В этой ситуации в выигрыше оказываются южнокорейский гигант Samsung и американский производитель Apple.
Ранее аналитики провели сравнение темпов обесценивания смартфонов Apple и гаджетов на Android.
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