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Категорий: 18

В общежитии под Саратовом нашли тела трёх человек

Признаков насильственной смерти на них нет.

13 февраля 2021, 12:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Энгельсе Саратовской области следователи выясняют причины гибели троих мужчин, тела которых обнаружили в одном из общежитий города.

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По данным СУ СКР по региону, утром 13 февраля жильцы общежития на улице Молодёжной нашли в одной из комнат тела 51-летнего хозяина жилища и двух его приятелей (45 и 59 лет).

Отмечается, что признаков насильственной смерти на телах мужчин не обнаружено. По итогам проверки, которая позволит установить обстоятельства произошедшей трагедии, будет принято процессуальное решение.

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"В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. После завершения осмотра будет проведено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчин", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что на мусорном полигоне в Подмосковье было обнаружено тело младенца возрастом примерно полтора-два месяца. Прокуратура региона начала проверку по этому инциденту.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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