В общежитии под Саратовом нашли тела трёх человек

В Энгельсе Саратовской области следователи выясняют причины гибели троих мужчин, тела которых обнаружили в одном из общежитий города.

По данным СУ СКР по региону, утром 13 февраля жильцы общежития на улице Молодёжной нашли в одной из комнат тела 51-летнего хозяина жилища и двух его приятелей (45 и 59 лет).

Отмечается, что признаков насильственной смерти на телах мужчин не обнаружено. По итогам проверки, которая позволит установить обстоятельства произошедшей трагедии, будет принято процессуальное решение.

"В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. После завершения осмотра будет проведено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчин", — говорится в сообщении ведомства.

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