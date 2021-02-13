Не протолкнуться: сотни пассажиров застряли в Домодедово из-за задержки рейсов, вызванной снегопадом — видео

Толпы пассажиров застряли в Домодедово из-за задержки рейсов. Видео © Соцсети

Толпы пассажиров и встречающих скопились в залах и кафе столичного аэропорта Домодедово из-за задержки рейсов. Всему виной стал сильный снегопад, который обрушился на столицу накануне и продолжается до сих пор.

Онлайн-табло в залах с расписанием внутренних и международных рейсов пестрит красным и меняется почти каждые 20 минут. Некоторые рейсы уже перенесены более чем на 10 часов, некоторые и вовсе отменены. В частности, были задержаны вылеты в Ижевск, Калининград, Симферополь и другие города. Отменён рейс в Санкт-Петербург.

Согласно табло, задержаться в залах ожидания придётся и встречающим. С ощутимым опозданием прибудут рейсы из Сочи, Калининграда, Симферополя, Каира, Ростова-на-Дону, Брянска, Белгорода, Уфы, Салехарда, Казани, Антальи, Ниццы и других пунктов.

Напомним, в Москве и регионах ЦФО с 12 по 14 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. За эти дни высота сугробов может вырасти на 25–40 сантиметров.

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