Слуцкий ответил на слова Госдепа о возможных мерах против Москвы "за нарушение прав человека"
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Он посоветовал Белому дому проанализировать состояние демократии внутри собственной страны.
Соединённые Штаты лишь используют тему прав человека, чтобы оправдать своё вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Допускать этого РФ не намерена, сообщил глава Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя недавнее заявление Госдепа, в котором США не исключили новых мер против России "за нарушение прав человека".
"Заявления представителя Госдепа относительно каких-то нарушений в этой сфере в России не соответствуют действительности ни на йоту", — цитирует РИА "Новости" слова депутата.
Слуцкий добавил, что такое заявление было ожидаемым от администрации президента США Джо Байдена. По его словам, Вашингтону не нужен повод для санкций, которые хоть и превратились в инструмент сдерживания, но на политику РФ никак повлиять не могут. Подводя итог, парламентарий посоветовал Белому дому проанализировать состояние демократии внутри собственной страны.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что США планируют вернуться в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя. США хотят участвовать в работе СПЧ, чтобы "обеспечить реализацию в полной мере его потенциала". Напомним, в июне 2018 года официальный Вашингтон объявил о выходе из Совета по правам человека ООН, мотивировав данное решение предвзятым отношением организации к Израилю.