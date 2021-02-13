Слуцкий ответил на слова Госдепа о возможных мерах против Москвы "за нарушение прав человека"

Он посоветовал Белому дому проанализировать состояние демократии внутри собственной страны.

Соединённые Штаты лишь используют тему прав человека, чтобы оправдать своё вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Допускать этого РФ не намерена, сообщил глава Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя недавнее заявление Госдепа, в котором США не исключили новых мер против России "за нарушение прав человека".

"Заявления представителя Госдепа относительно каких-то нарушений в этой сфере в России не соответствуют действительности ни на йоту", — цитирует РИА "Новости" слова депутата.