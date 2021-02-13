В Госдепе не исключили новых мер против России "за нарушение прав человека"

Новая администрация США не намерена оставлять без внимания совершаемые, по мнению Вашингтона, нарушения прав человека в России. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

"Мы очень внимательно отслеживаем нарушения прав человека [в РФ], и я предполагаю, что вы услышите больше касательно надлежащей реакции США на нарушения, которые мы видим в России", — сказал он.

Дипломат не уточнил, как именно намерена реагировать администрация США, но отметил, что американские власти продолжат говорить о подобных ситуациях, "будь то Россия или другая страна". Прайс также напомнил, что Вашингтон проводит обзор российских действий, часть которого президент Джо Байден поручил подготовить директору Национальной разведки.

Отметим, что Россия отрицает обвинения со стороны США в нарушении прав человека. Москва неоднократно констатировала политизацию Вашингтоном этой сферы.

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