Россиянам объяснили, зачем нужен домашний телефон в эпоху смартфонов
Однако эксперт отметил, что со временем устройство всё же "уйдёт в небытие".
Домашний телефон давно стал анахронизмом, но есть причины, по которым не стоит торопиться избавляться от этого устройства. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.
"Единственная причина, которая может как-то оправдать его присутствие в доме, — наличие резервной связи на случай, например, разрядки мобильного телефона или его прихода в состояние непригодности", — отметил эксперт.
Также по домашнему телефону можно говорить без помех, если по мобильной связи это не удаётся, добавил Шерман. По его словам, стационарное устройство может пригодиться и для вызова экстренных служб. Однако эксперт подчеркнул, что домашние телефоны могут оставаться у тех, кто совсем не может подружиться со смартфонами, но со временем они всё же "уйдут в небытие".
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