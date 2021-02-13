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Россиянам объяснили, зачем нужен домашний телефон в эпоху смартфонов

Однако эксперт отметил, что со временем устройство всё же "уйдёт в небытие".

13 февраля 2021, 05:59

Домашний телефон давно стал анахронизмом, но есть причины, по которым не стоит торопиться избавляться от этого устройства. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

"Единственная причина, которая может как-то оправдать его присутствие в доме, — наличие резервной связи на случай, например, разрядки мобильного телефона или его прихода в состояние непригодности", — отметил эксперт.

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Также по домашнему телефону можно говорить без помех, если по мобильной связи это не удаётся, добавил Шерман. По его словам, стационарное устройство может пригодиться и для вызова экстренных служб. Однако эксперт подчеркнул, что домашние телефоны могут оставаться у тех, кто совсем не может подружиться со смартфонами, но со временем они всё же "уйдут в небытие".

Ранее Лайф рассказывал, почему звонить с чужого телефона — плохая идея.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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