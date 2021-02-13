Россиянам объяснили, зачем нужен домашний телефон в эпоху смартфонов

Домашний телефон давно стал анахронизмом, но есть причины, по которым не стоит торопиться избавляться от этого устройства. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

Также по домашнему телефону можно говорить без помех, если по мобильной связи это не удаётся, добавил Шерман. По его словам, стационарное устройство может пригодиться и для вызова экстренных служб. Однако эксперт подчеркнул, что домашние телефоны могут оставаться у тех, кто совсем не может подружиться со смартфонами, но со временем они всё же "уйдут в небытие".