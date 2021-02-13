У российских школьников ищут гены преступников с помощью ДНК-теста

В Новосибирске у школьников с помощью ДНК-теста проверяют предрасположенность стать преступниками в будущем. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Отмечается, что исследование в области психогенетики в рамках образовательного проекта проходит в нескольких школах, в нём участвуют ученики с 5-го по 11-й класс. Специалисты ищут у детей три гена, которые отвечают за творчество, интеллект и агрессию. Как раз обладатели последнего могут превратиться в хулиганов и даже преступников, если вовремя не направить их энергию в мирное русло.

"Один из генов отвечает за выброс серотонина, проще говоря — за творческую составляющую. Ген дофаминового рецептора и его комбинации дают гиперактивность, склонность к маниакально-депрессивному синдрому, но не значит, что это преступники, в будущем это в том числе и успешные спортсмены, и военные, и люди других экстремальных профессий. Третий ген отвечает за интеллект, способность к обучению, аналитику," — рассказал руководитель проекта, заместитель директора генетической компании Евгений Якимчук.

Участие в проекте является добровольным и платным. Родителям придётся заплатить за лабораторный анализ 1800 рублей (по 600 рублей за каждый ген). Издание отмечает, что обычно стоимость генетических исследований начинается от 20 тысяч.

Эксперты подчеркнули, что результаты исследования помогут правильно выбрать для ребёнка будущую профессию и цели в жизни.

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