Мелания Трамп заявила об открытии собственного офиса

Экс-первая леди США Мелания Трамп анонсировала открытие собственного офиса. Об этом говорится в записи организации "Офис Мелании Трамп" в "Твиттере".

"Миссис Мелания Трамп объявляет об открытии "Офиса Мелании Трамп". Следите за новостями и обновлениями этой учётной записи", — гласит сообщение.

В публикации не приводится уточнений о деятельности организации. Отметим, что аккаунт зарегистрирован в феврале 2021 года, и пока в нём опубликован единственный твит.

Ранее американские СМИ сообщали, что экс-первая леди намерена открыть офис в Палм-Бич, чтобы поддержать свою инициативу "Будь лучшим", в рамках которой Трамп пропагандировала здоровый образ жизни среди детей и подростков, а также безопасное использование Интернета.

Как сообщал Лайф, Мелания Трамп обратилась к нации с прощальным посланием перед инаугурацией президента США Джо Байдена. Она поблагодарила сограждан за патриотизм и добродетель и особенно отметила вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

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