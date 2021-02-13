Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Мелания Трамп заявила об открытии собственного офиса

Пока неизвестно, чем именно будет заниматься организация.

13 февраля 2021, 05:44

Мелания Трамп. Фото © ТАСС / AP

Экс-первая леди США Мелания Трамп анонсировала открытие собственного офиса. Об этом говорится в записи организации "Офис Мелании Трамп" в "Твиттере".

"Миссис Мелания Трамп объявляет об открытии "Офиса Мелании Трамп". Следите за новостями и обновлениями этой учётной записи", — гласит сообщение.

В публикации не приводится уточнений о деятельности организации. Отметим, что аккаунт зарегистрирован в феврале 2021 года, и пока в нём опубликован единственный твит.

Стала известна цена наряда Мелании Трамп на последнем рейсе в качестве первой леди США

Стала известна цена наряда Мелании Трамп на последнем рейсе в качестве первой леди США

Ранее американские СМИ сообщали, что экс-первая леди намерена открыть офис в Палм-Бич, чтобы поддержать свою инициативу "Будь лучшим", в рамках которой Трамп пропагандировала здоровый образ жизни среди детей и подростков, а также безопасное использование Интернета.

Как сообщал Лайф, Мелания Трамп обратилась к нации с прощальным посланием перед инаугурацией президента США Джо Байдена. Она поблагодарила сограждан за патриотизм и добродетель и особенно отметила вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Госдепе не исключили новых мер против России "за нарушение прав человека"

сегодня в 06:44

"Выглядит расслабленным": советник рассказал о жизни Трампа после ухода с поста президента США

7 февраля, 00:42

Первый форпост в Антарктиде: как русские покорили ледяной континент и опередили американцев на 3 дня

сегодня в 11:00

Жительница Австралии случайно утопила дочь, когда ушла проверить соцсети

сегодня в 11:13

"Придёт что-то страшнее": доктор Мясников предупредил о приближении новой пандемии

сегодня в 11:10

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1