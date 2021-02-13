Мелания Трамп заявила об открытии собственного офиса
Пока неизвестно, чем именно будет заниматься организация.
Мелания Трамп. Фото © ТАСС / AP
Экс-первая леди США Мелания Трамп анонсировала открытие собственного офиса. Об этом говорится в записи организации "Офис Мелании Трамп" в "Твиттере".
"Миссис Мелания Трамп объявляет об открытии "Офиса Мелании Трамп". Следите за новостями и обновлениями этой учётной записи", — гласит сообщение.
В публикации не приводится уточнений о деятельности организации. Отметим, что аккаунт зарегистрирован в феврале 2021 года, и пока в нём опубликован единственный твит.
Ранее американские СМИ сообщали, что экс-первая леди намерена открыть офис в Палм-Бич, чтобы поддержать свою инициативу "Будь лучшим", в рамках которой Трамп пропагандировала здоровый образ жизни среди детей и подростков, а также безопасное использование Интернета.
Как сообщал Лайф, Мелания Трамп обратилась к нации с прощальным посланием перед инаугурацией президента США Джо Байдена. Она поблагодарила сограждан за патриотизм и добродетель и особенно отметила вклад в борьбу с пандемией коронавируса.
Выбор редакции
В Госдепе не исключили новых мер против России "за нарушение прав человека"
"Выглядит расслабленным": советник рассказал о жизни Трампа после ухода с поста президента США
Первый форпост в Антарктиде: как русские покорили ледяной континент и опередили американцев на 3 дня
Жительница Австралии случайно утопила дочь, когда ушла проверить соцсети
"Придёт что-то страшнее": доктор Мясников предупредил о приближении новой пандемии
Комментариев: 0