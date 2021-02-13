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Категорий: 18

Сенатор Пушков раскрыл суть внутренней политики США

Он отметил, что демократы занимаются "редактированием" обращения Трампа к сторонникам, чтобы обвинить его в призывах к мятежу.

13 февраля 2021, 01:09
<p>Фото © ТАСС / Антон Белицкий</p>

Фото © ТАСС / Антон Белицкий

Российский сенатор Алексей Пушков раскрыл суть внутриполитической жизни США.

Он прокомментировал обвинения, выдвигаемые бывшему американскому президенту Дональду Трампу, отметив, что в Штатах продолжаются манипуляции, фальсификации и подлоги. По словам Пушкова, представители Демократической партии "редактируют" и искажают обращение Трампа к демонстрантам, чтобы обвинить его в призывах к мятежу.

Пушков назвал тоталитарной революцией события в США

Пушков назвал тоталитарной революцией события в США

"Именно подлоги стали сутью внутриполитической жизни страны. Плюс блокировки всех, кто не согласен играть в такую игру и не хочет делать вид, что это и есть демократия", — написал сенатор в своём телеграм-канале.

Ранее адвокат Трампа Майкл ван дер Вин назвал истинную цель импичмента.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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