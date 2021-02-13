Синдром Псаки. Обвинитель Трампа потребовала его осудить и оправдать одновременно

Представитель обвинения неловко оговорилась во время процесса по импичменту Трампа. Видео © cspan

Представитель обвинения на процессе по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа Стейси Плэскит допустила неловкую оговорку в ходе слушаний. Трансляцию вели крупнейшие американские телеканалы.

Конгрессвумен завершала эмоциональную обличительную речь утверждением о том, что экс-лидер знал о склонности своих сторонников к насилию и готовности драться.

"Он всё равно дал свои указания идти к Капитолию и, цитирую, "сражаться изо всех сил"... Вот почему он должен быть осуждён и оправдан", — сказала Плэскит.

После этого обвинитель развернулась, чтобы покинуть трибуну. В зале раздались смешки, коллеги указали на оговорку, и конгрессвумен поспешила исправиться.

"И лишён права", — заключила Плэскит, имея в виду возможность Трампа в будущем занимать государственные посты.

Ранее адвокат Трампа назвал истинную цель импичмента.

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