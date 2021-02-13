Синдром Псаки. Обвинитель Трампа потребовала его осудить и оправдать одновременно
В зале раздались смешки, и конгрессвумен поспешила исправиться.
Представитель обвинения неловко оговорилась во время процесса по импичменту Трампа. Видео © cspan
Представитель обвинения на процессе по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа Стейси Плэскит допустила неловкую оговорку в ходе слушаний. Трансляцию вели крупнейшие американские телеканалы.
Конгрессвумен завершала эмоциональную обличительную речь утверждением о том, что экс-лидер знал о склонности своих сторонников к насилию и готовности драться.
"Он всё равно дал свои указания идти к Капитолию и, цитирую, "сражаться изо всех сил"... Вот почему он должен быть осуждён и оправдан", — сказала Плэскит.
После этого обвинитель развернулась, чтобы покинуть трибуну. В зале раздались смешки, коллеги указали на оговорку, и конгрессвумен поспешила исправиться.
"И лишён права", — заключила Плэскит, имея в виду возможность Трампа в будущем занимать государственные посты.
Ранее адвокат Трампа назвал истинную цель импичмента.
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