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Регион
Опубликовано 1 февраля 2021, 06:33
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Псаки допустила очередную нелепую ошибку, комментируя ситуацию в Мьянме

Она отметила, что Вашингтон обеспокоен развитием ситуации в азиатской стране.

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки вновь допустила нелепую ошибку, комментируя ситуацию в Мьянме. Она назвала государство старым названием — Бирма, — которое фигурировало до 1989 года и не пользуется популярностью у местного населения.

Мы продолжаем заявлять о нашей решительной поддержке демократических институтов Бирмы... — начала свою речь на брифинге Псаки.

Она отметила, что Вашингтон обеспокоен развитием ситуации в Мьянме, и призвала вооружённые силы страны придерживаться демократических норм и отпустить задержанных. Также Псаки добавила, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан уже проинформировал президента США Джо Байдена о происходящем в Мьянме.

Псаки оконфузилась, перечисляя обвинения в адрес России — видео

Напомним, в понедельник утром в Мьянме неизвестные задержали президента, государственного советника и других высокопоставленных лиц, а после назначили новых руководителей и объявили режим чрезвычайного положения на целый год. В стране несколько дней назревал конфликт между властями и военными, которые считают парламентские выборы сфальсифицированными.

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Дарья Хомякова
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