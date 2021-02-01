Псаки допустила очередную нелепую ошибку, комментируя ситуацию в Мьянме
Она отметила, что Вашингтон обеспокоен развитием ситуации в азиатской стране.
Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки вновь допустила нелепую ошибку, комментируя ситуацию в Мьянме. Она назвала государство старым названием — Бирма, — которое фигурировало до 1989 года и не пользуется популярностью у местного населения.
— Мы продолжаем заявлять о нашей решительной поддержке демократических институтов Бирмы... — начала свою речь на брифинге Псаки.
Она отметила, что Вашингтон обеспокоен развитием ситуации в Мьянме, и призвала вооружённые силы страны придерживаться демократических норм и отпустить задержанных. Также Псаки добавила, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан уже проинформировал президента США Джо Байдена о происходящем в Мьянме.
Напомним, в понедельник утром в Мьянме неизвестные задержали президента, государственного советника и других высокопоставленных лиц, а после назначили новых руководителей и объявили режим чрезвычайного положения на целый год. В стране несколько дней назревал конфликт между властями и военными, которые считают парламентские выборы сфальсифицированными.