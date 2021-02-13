Биолог раскрыла, когда начнётся новый рост заболеваемости ковидом в России

Следующий подъём заболеваемости коронавирусом в России начнётся, когда температура станет выше нуля. Такой прогноз дала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"В России заболеваемость пошла на спад, но боюсь, что это временное явление. Как только погода изменится, всё может пойти обратно", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

По её мнению, как только начнутся оттепели, шкала заражений пойдёт вверх. Вместе с тем Баранова выразила надежду, что положительно повлиять на ситуацию может вакцинация.

Ранее учёные привели модель, показывающую, что пики заболеваемости ковидом зависят от трёх погодных факторов: влажности, ветра и температуры. На основе этой гипотезы биолог предположила, что солнечная и морозная температура в зимнее время и солнечная и жаркая температура в летнее с невысокой влажностью и ветром снижают распространение коронавируса.

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