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Психолог Антонов назвал три категории людей, которые не откажутся от масок после пандемии

Все они имеют совершенно разные на то причины.

12 февраля 2021, 23:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Есть три категории людей, которые продолжат носить защитные маски после окончания пандемии коронавируса, рассказал психолог Андрей Антонов.

По словам эксперта, в первую очередь речь идёт о тех, кто боится заразиться.

"Чем больше у человека страха перед вирусами, чем глубже он "осел" на подсознательном уровне, тем сложнее ему смириться с новым фактом, что маски отменяются. Люди, которые считают, что маски всё равно нужны и полезны, ещё некоторое время продолжат ходить в них", — сказал Антонов в эфире радио Sputnik.

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Во вторую категорию, добавил психолог, входят неуверенные в себе люди. Специалист отметил, что в защитной маске у них возникает иллюзия защиты от мнения окружающих.

"Они и сейчас защищаются не от вирусов, а от мнения окружающих, от того, что о них подумают и скажут", — считает эксперт.

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К третьей же категории относятся те, кто по каким-то причинам, возможно корыстным, не хочет быть узнанным, заключил Антонов.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, когда в России могут отменить масочный режим.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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