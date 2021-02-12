Психолог Антонов назвал три категории людей, которые не откажутся от масок после пандемии

Есть три категории людей, которые продолжат носить защитные маски после окончания пандемии коронавируса, рассказал психолог Андрей Антонов.

По словам эксперта, в первую очередь речь идёт о тех, кто боится заразиться.

"Чем больше у человека страха перед вирусами, чем глубже он "осел" на подсознательном уровне, тем сложнее ему смириться с новым фактом, что маски отменяются. Люди, которые считают, что маски всё равно нужны и полезны, ещё некоторое время продолжат ходить в них", — сказал Антонов в эфире радио Sputnik.

Во вторую категорию, добавил психолог, входят неуверенные в себе люди. Специалист отметил, что в защитной маске у них возникает иллюзия защиты от мнения окружающих.

"Они и сейчас защищаются не от вирусов, а от мнения окружающих, от того, что о них подумают и скажут", — считает эксперт.

К третьей же категории относятся те, кто по каким-то причинам, возможно корыстным, не хочет быть узнанным, заключил Антонов.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, когда в России могут отменить масочный режим.

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