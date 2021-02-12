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США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо

В Пентагоне отметили, что важно, чтобы это решение не навредило национальной безопасности страны.

12 февраля 2021, 23:23
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

США закроют тюрьму Гуантанамо, которая находится на арендуемой Вашингтоном военно-морской базе на Кубе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это определённо входит в наши цели и намерения. Мы по-прежнему находимся в процессе изучения вопроса, как это должно работать в рамках взаимодействия ведомств", — сказала Псаки на брифинге.

Ранее агентство Reuters сообщило, что официальный документ о будущем тюрьмы может быть подписан в ближайшие недели и месяцы. В Пентагоне поддержали планы администрации Байдена, при этом отметив, что важно не навредить национальной безопасности.

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"Важно гарантировать, чтобы мы обеспечили нашу национальную безопасность в вопросе дальнейшей судьбы задержанных", — заявил на брифинге помощник министра обороны США по связям с общественностью Джон Кирби.

В тюрьме Гуантанамо содержатся лица, обвиняемые Вашингтоном в различных преступлениях, в том числе связанных с терроризмом. Правозащитники неоднократно сообщали, что там жестоко пытали заключённых, однако, по мнению Пентагона, такое отношение нельзя считать бесчеловечным. По данным на май 2018 года, в Гуантанамо содержалось 40 человек.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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