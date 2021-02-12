Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта. Видео © Пятый канал

Житель Москвы разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта. Как сообщает Пятый канал, трагедия произошла в доме на Славянском бульваре.

Местные жители рассказали, что никаких проблем с лифтом до этого не наблюдалось. Они допустили, что мужчина шагнул в открытые двери, но кабины в шахте по каким-то причинам не оказалось.

По некоторым данным, погибший хотел поднять на лифте груз. На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Обстоятельства смерти москвича выясняются.

Ранее в Москве лифт со школьником пролетел три этажа.

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