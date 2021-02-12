Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта
По словам жильцов дома, ранее никаких проблем с лифтом не наблюдалось.
Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта. Видео © Пятый канал
Житель Москвы разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта. Как сообщает Пятый канал, трагедия произошла в доме на Славянском бульваре.
Местные жители рассказали, что никаких проблем с лифтом до этого не наблюдалось. Они допустили, что мужчина шагнул в открытые двери, но кабины в шахте по каким-то причинам не оказалось.
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По некоторым данным, погибший хотел поднять на лифте груз. На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Обстоятельства смерти москвича выясняются.
Ранее в Москве лифт со школьником пролетел три этажа.
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