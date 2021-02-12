Десятки отменённых рейсов и коллапс на дорогах: снегопад в Москве побил полувековой рекорд — видео

Снегопад в Москве побил полувековой рекорд. Видео © Соцсети

В Москве за сутки выпало 13 миллиметров осадков, что стало новым рекордом. Об этом сообщается на сайте столичного метеобюро.

"После полудня разыгралась настоящая метель, порывы ветра вечером в Москве достигали 15 м/с, на территории Новой Москвы ветер в порывах усиливался до 16 м/с. За день на ВДНХ выпало восемь миллиметров, а суточная сумма осадков составила 13 миллиметров, что стало новым суточным рекордом", — отмечают синоптики.

Из-за капризов природы Москва встала в многокилометровых пробках. В районе Новорижской эстакады буксующие в снегу фуры перекрыли Третье транспортное кольцо, Кутузовский проспект оказался засыпан снегом. Во дворах наблюдаются заносы, коммунальные службы продолжают бороться с ударом стихии.

В столичных аэропортах из-за погодных условий задержано более 30 рейсов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания". Три рейса в Домодедово и Шереметьево отменены.

По данным Гидрометцентра, в пятницу был побит суточный рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году (7 мм).

Метеорологи прогнозируют, что снегопад прекратится только к понедельнику, наступит солнечная погода, но она принесёт серьёзные морозы. В ночь на вторник столбики термометров упадут в Московском регионе до отметки минус 28–30 градусов.

Напомним, в Москве и регионах ЦФО с 12 по 14 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. За эти дни высота сугробов вырастет на 25–40 сантиметров.

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