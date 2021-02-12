Эксперт рассказал московским автомобилистам, как подготовиться к поездке в снегопад
Прежде всего нужно убедиться, что машина полностью исправна.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
В такой снегопад, который сковал Москву и вызвал 10-балльные пробки, лучше оставить автомобиль у дома. Если же такой возможности нет, можно следовать нескольким советам, которые дал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с RT.
"[Нужно проверить] залита ли незамерзающая жидкость, потому что снег постоянно идёт, засыпает стёкла даже в движении. Все электрические части автомобиля, которые отогревают стёкла, зеркала заднего вида, заднее стекло, тоже надо всегда проверять, не выезжать в неисправном состоянии", — отметил Ян Хайцеэр.
Автомобиль лучше медленно разогревать в движении. В потоке соблюдать дистанцию. При дальней поездке стоит озаботиться наличием в автомобиле дополнительных тёплых вещей, термоса, керогаза и запаса еды.
Ранее автоэксперт рассказал, какие опасности подстерегают водителей во время оттепели. А ведь скоро и она наступит.
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