Житель Ленобласти украл из храма мощи святой Матроны и продал их за 500 рублей
Злоумышленника задержали, а православную реликвию вскоре вернут монастырю.
Фото © Пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Житель города Тихвина Ленинградской области украл из храма мощи Матроны Московской, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Фото © Пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Нетривиальный вызов поступил в полицию из Богородичного Успенского монастыря днём 12 февраля. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили предполагаемого похитителя.
Фото © 47news.ru
Вскоре злоумышленника задержали, им оказался 33-летний местный житель. Правда, он уже успел сдать ковчег с мощами в скупку антиквариата за 500 рублей. В ближайшее время православная реликвия будет возвращена в храм, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.
"Он не стал прогуливаться по храму, а подошёл к шкатулке с мощами. Прихожан в этот день внутри было немного. Когда посмотрели видео, поняли, что оглядывался по сторонам, поглядывал, когда отвернётся сторож, чтобы зайти за притвор. Как открутил шкатулку, непонятно, саморезы остались на месте", — приводит слова охранника при монастыре портал "47news".
Он добавил, что пропажу мощей в храме обнаружили примерно через час. Святыня находилась в шкатулке цилиндрической формы около 30 сантиметров в высоту.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве курьер "Яндекс.Доставки" украл из храма икону Божьей Матери.
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