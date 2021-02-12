Китай отказался предоставлять ВОЗ данные о первых случаях коронавируса

Власти Китая отказались предоставить Всемирной организации здравоохранения необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов ВОЗ.

"Они показали нам пару примеров, но это не то же самое, что предоставить их всё, что является стандартным для эпидемиологического расследования", — отметил микробиолог Доминик Дуайер.

По словам экспертов, Пекин отклонил запросы ВОЗ на предоставление данных о 174 случаях ковида, выявленных в Ухани в декабре 2019 года, а также о возможных заражениях до официального сообщения о вспышке заболевания. Китайские специалисты утверждают, что не обнаружили сведений о более раннем распространении вируса. Дуайер добавил, что отказ Пекина привёл к жарким дискуссиям между экспертами ВОЗ и их коллегами из Поднебесной.

Напомним, что делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения начала работать в Китае с 14 января 2021 года. Они расследуют происхождение коронавируса. Ранее сообщалось, что миссия ВОЗ нашла "важные улики".

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