Офисный этикет после пандемии ковида: эксперт рассказала, что изменится

Даже когда пандемия коронавируса отступит — и все офисные работники вернутся с удалёнки, некоторые правила времён ковидных ограничений останутся. О том, как может измениться жизнь белых воротничков, Лайфу рассказала педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

Первый вопрос: нужно ли будет носить маски? Если речь об общении между сотрудниками и клиентами — то, скорее всего, да. Но внутри офиса коллегам можно договориться между собой — можно ли пренебречь такой мерой безопасности.

"Если мы не хотим никому причинить вред, то нужно думать не о себе любимом, а о людях, потому что очень многие панически боятся. И с психикой уже проблемы начались", — отметила Татьяна Николаева.

Да и в случае, если вам не будут подавать руку при встрече, к этому надо отнестись с пониманием. В таком случае лучше обойтись приветствием на словах или соприкоснуться локтями. Также следует соблюдать социальную дистанцию. В офисе крайне затруднительно такое делать, но некоторые сотрудники, к примеру, могут пойти на обеденный перерыв позже остальных.

"Если люди к вам близко приближаются, постарайтесь отступить назад, а если коллега не понимает, то скажите напрямую, что давайте держать дистанцию. Ковид ещё никто не отменил", — объяснила консультант по этикету.

Ещё стоит быть осторожнее с чужими гаджетами, поскольку, как отметила Татьяна Николаева, у каждого своя микрофлора.

Консультант по этикету ранее поделилась советами, касающимися правил общения в период пандемии.

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