ВОЗ заявила о повторных случаях заражения ковидом даже при наличии антител
Такие случаи зафиксированы в ЮАР, где появилась отдельная мутация коронавируса.
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Всемирная организация здравоохранения получила данные о том, что фиксируются случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией даже при наличии антител. Об этом рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
"Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться", — отметила Сваминатан на брифинге.
Она отметила, что пока нет результатов исследований, говорящих о том, какова длительность иммунитета у переболевших. Что касается вакцинации, то, согласно предварительным данным, она по меньшей мере сокращает вирулентность вируса, то есть его способность распространяться.
Напомним, об особой южноафриканской мутации коронавируса стало известно в декабре прошлого года. Британская вакцина оказалась неэффективна против неё.
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