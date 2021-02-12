ВОЗ заявила о повторных случаях заражения ковидом даже при наличии антител

Всемирная организация здравоохранения получила данные о том, что фиксируются случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией даже при наличии антител. Об этом рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

"Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться", — отметила Сваминатан на брифинге.

Она отметила, что пока нет результатов исследований, говорящих о том, какова длительность иммунитета у переболевших. Что касается вакцинации, то, согласно предварительным данным, она по меньшей мере сокращает вирулентность вируса, то есть его способность распространяться.

Напомним, об особой южноафриканской мутации коронавируса стало известно в декабре прошлого года. Британская вакцина оказалась неэффективна против неё.

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