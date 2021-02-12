Сексолог призвал не увлекаться экспериментами с экзотическими позами в День святого Валентина
Собеседник Лайфа рекомендует действовать с большой осторожностью во время воплощения своих фантазий.
День всех влюблённых необязательно должен стать временем для экспериментов с экзотическими позами в сексе, потому что этим можно испортить праздник и себе, и партнёру. Советы влюблённым парам дал сексолог Андрей Полянский.
"Мужчина и женщина должны найти для себя позу и пользоваться ею как основной. Конечно, нужно пробовать и другие позы, что может сделать пары более счастливыми. Этот день ничем не отличается от других дней, у нас просто некие уже мифы и стереотипы в отношении этого дня, что нужно применить какие-то особые экзотические позы. Это чушь! Такие дни должны быть 365 или 366 дней в году", — говорит психолог.
Собеседник Лайфа уверен, что дарить любовь и счастье нужно каждый день, а не только в День святого Валентина. По его мнению, экспериментируя с какими-то сексуальными позами или воплощая свои фантазии, нужно действовать с большой осторожностью. Полянский советует держать под контролем эксперименты в постели. Неудача может обернуться тем, что партнёр в итоге просто откажется от какой-то позы или фантазии, заключил сексолог.
Ранее опрос показал, что почти половина российских мужчин хотела бы получить на День влюблённых праздничный ужин.
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