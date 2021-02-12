Психолог рассказала, как часто можно звонить любимому человеку
Собеседница Лайфа также объяснила, как не перепутать понятия "быть на связи" и "на коротком поводке".
Частые звонки жены мужу и наоборот могут разрушить брак или превратить отношения в абьюзивные, где один из супругов становится деспотом, притесняет другого. Об этом предупредила психолог Алиса Метелина.
"Чтобы не разрушить брак, а его укрепить, конечно, супруги должны быть на связи. Но на связи — это не значит быть на коротком поводке. Люди, которые созваниваются по несколько раз в день, — это признак тревожной привязанности. Это говорит о том, что люди не могут долгое время находиться без какого-то контакта с партнёром. Эта ситуация не очень здоровая. Но в целом это нормально, если обоих супругов это устраивает", — объясняет собеседница Лайфа.
Психолог призывает серьёзно задуматься, если частыми звонками грешит только одна сторона. Такой диссонанс имеет несколько вариантов развития — и все они не очень хорошие. Среди них — серьёзный скандал, разрыв или скатывание в те самые абьюзивные отношения. Метелина предупреждает, что нездоровая зависимость от партнёра и попытки быть с ним на связи каждую секунду рано или поздно приведут к обесцениванию этого человека в отношениях и его психологическому унижению.
Ранее опрос показал, что почти половина российских мужчин хотела бы получить на День влюблённых праздничный ужин.
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