Психолог рассказала, как часто можно звонить любимому человеку

"Чтобы не разрушить брак, а его укрепить, конечно, супруги должны быть на связи. Но на связи — это не значит быть на коротком поводке. Люди, которые созваниваются по несколько раз в день, — это признак тревожной привязанности. Это говорит о том, что люди не могут долгое время находиться без какого-то контакта с партнёром. Эта ситуация не очень здоровая. Но в целом это нормально, если обоих супругов это устраивает", — объясняет собеседница Лайфа.