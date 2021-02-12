Алису Фрейндлих выписали после долгого лечения ковида

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из петербургской больницы, куда она попала в конце декабря с коронавирусом. Об этом Лайфу сообщила директор Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Татьяна Архипова.

"Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы № 122 имени Л.Г. Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо", — сказала Архипова.

Она поблагодарила медиков, которые "сделали всё возможное и невозможное", чтобы поставить звезду фильма "Служебный роман" на ноги. Собеседница Лайфа также отметила, что коллеги Фрейндлих по театру с нетерпением ждут её возвращения.

Напомним, Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом ещё 25 декабря. До этого в течение нескольких дней актриса лечилась дома самостоятельно. В тот же окружной научно-клинический центр им. Соколова в конце декабря были доставлены её дочь Варвара и внучка Анна. Их состояние не требовало реанимации, в отличие от бабушки, и в начале января обе были выписаны. Ранее 86-летняя актриса прошла контрольное обследование, которое показало отрицательный тест на ковид.

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