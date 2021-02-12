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Алису Фрейндлих выписали после долгого лечения ковида

Звезда "Служебного романа" чувствует себя хорошо.

12 февраля 2021, 12:42
<p>Актриса Алиса Фрейндлих. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов</p>

Актриса Алиса Фрейндлих. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из петербургской больницы, куда она попала в конце декабря с коронавирусом. Об этом Лайфу сообщила директор Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Татьяна Архипова.

"Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы № 122 имени Л.Г. Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо", — сказала Архипова. 

Она поблагодарила медиков, которые "сделали всё возможное и невозможное", чтобы поставить звезду фильма "Служебный роман" на ноги. Собеседница Лайфа также отметила, что коллеги Фрейндлих по театру с нетерпением ждут её возвращения.

Врачи прокомментировали сообщения об исхудавшей после ковида Фрейндлих

Врачи прокомментировали сообщения об исхудавшей после ковида Фрейндлих

Напомним, Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом ещё 25 декабря. До этого в течение нескольких дней актриса лечилась дома самостоятельно. В тот же окружной научно-клинический центр им. Соколова в конце декабря были доставлены её дочь Варвара и внучка Анна. Их состояние не требовало реанимации, в отличие от бабушки, и в начале января обе были выписаны. Ранее 86-летняя актриса прошла контрольное обследование, которое показало отрицательный тест на ковид.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Годуненко Ольга
Годуненко Ольга

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