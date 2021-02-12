Била головой о кушетку, душила и угрожала скальпелем: на Украине издевательства стоматолога над детьми попали на видео

На Украине детский стоматолог издевалась над маленькими пациентами. Видео © Соцсети

В украинском городе Ровно разразился скандал: в Сети появилось видео, как детский стоматолог жестоко издевалась над маленькими пациентами.

Кадры идут без звука, но на них и так понятно, что происходит нечто бесчеловечное: врач трясёт и без того напуганную малышку, размахивает шприцом возле лица, грубо хватает за шею, а потом приставляет к щеке девочки скальпель. Во втором ролике тот же медик бьёт мальчика головой о кушетку.

Как сообщает издание Fokus, речь идёт о стоматологе Ирине Кравчук, которая является владелицей клиники Only Kids. Известно о её поведении стало в начале февраля, когда одна из мам маленьких пациентов пожаловалась на некомпетентность доктора. У ребёнка распухла губа, началось нагноение, но родительницу начали убеждать, что дочь сама повредила рот под наркозом.

После этого в Сети начали появляться комментарии других родителей, которые тоже столкнулись с Кравчук. Одна девочка вышла из кабинета с синяками на шее, другая — с кровоточащими царапинами. Родителей в кабинет во время процедур не допускали.

Сама дантист все обвинения в свой адрес отрицает, заявив одной из мам, что ребёнок вырывался, а она пыталась его зафиксировать, поскольку работает с острыми инструментами.

"У нас действительно был этот ребёнок. Врачи не могли его лечить, потому что он боялся, а мать была против седации. Я не возражала, чтобы мама была рядом с ребёнком, у нас стеклянные перегородки, открыты двери. Сама пациентка была очень взволнованной. Снимала нагрудник, чем, вероятно, и повредила шею, перекидывала инструменты. Я пыталась зафиксировать лицо, потому что работаю с острыми предметами и все движения подвергали ребёнка опасности. Мы вынуждены были завершить приём. Я сказала маме, что с девочкой трудно работать, и мы договорились о следующем визите", — приводит слова Кравчук радиостанция "Трек".

Мнения родителей в отношении врача-садиста разделились. Часть уверяет, что их дети очень любят Ирину и с удовольствием идут на процедуры, поскольку стоматолог находит к ним правильный подход. Правда, точно так же утверждала и мать малышки, которая запечатлена на видео, пока не увидела шокирующий ролик. Теперь женщина не может поверить, что с её ребёнком так обошлись, ведь у крошки порок сердца, ей нельзя испытывать стресс.

Владелица клиники "Голливуд", где стоматолог работала до того, как открыла своё лечебное учреждение, заявила, что та была уволена именно из-за такого отношения к детям. Она добавила, что не хочет топить Ирину и марать её имя, иначе давно выложила бы видеозаписи с камер наблюдения, однако очень сочувствует пострадавшим ребятам и хочет донести правду.

Матери детей, запечатлённых в скандальных роликах, обратились в полицию, делом занялась прокуратура. Сама же Ирина Кравчук продолжает утверждать, что вела себя профессионально, а публикации в местных СМИ и соцсетях — не более чем клевета и провокации. С обвинениями в адрес врача сейчас разбирается её адвокат.

Ранее в Брянске суд приговорил к восьми годам колонии приёмную мать, которая довела дочь до истощения.

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