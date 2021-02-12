Кузнецова лично проследит за судьбой троих детей, брошенных матерью умирать в снегу
К ребятам направлены волонтёры и психологи, за состоянием пострадавших следят врачи.
Фото © Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка
Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ Анна Кузнецова посетила больницу, куда были доставлены трое детей, которых мать бросила замерзать на пустыре в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.
В настоящее время ребята в безопасности, врачи делают всё, чтобы помочь им. Состояние младшей девочки достаточно хорошее, среднего брата — чуть хуже, но прогнозы позитивные. Вскоре их могут перевести в обычную палату из реанимации.
Фото © Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка
Сложнее ситуация со старшим ребёнком, ему досталось больше всех. Мальчик шёл босиком по снегу и получил сильное обморожение.
Кузнецова провела переговоры с руководством больницы и столичным Департаментом труда и соцзащиты. К пострадавшим детям направлены волонтёры и психологи, которые будут их сопровождать. Судьбу детей омбудсмен взяла под личный контроль.
Уполномоченный по правам ребёнка отметила, что в этой ситуации предстоит разобраться. Кузнецова добавила, что сейчас находится на связи с родственниками. В дальнейшем планируется провести консультации с органами опеки, чтобы определить, кому отдать ребят после выздоровления.
"Все возникающие вопросы будем разрешать вместе с уполномоченными структурами оперативно. Мы детей не оставим!" — заключила Кузнецова.
Напомним, вечером 11 февраля мать вывезла троих детей на пустырь в Новой Москве и бросила умирать в снегу. Самому старшему из ребят — десять лет, среднему — два, а младшей — всего 11 месяцев. Пострадавшие несовершеннолетние находятся в больнице с обморожением, по факту происшествия начата доследственная проверка. Лайф публиковал видео с "пустыря смерти", где были найдены малыши.
Выбор редакции
Кузнецова предложила устанавливать "родительский контроль" на сим-карты по умолчанию
"Дикая ситуация". Бизнесмен пообещал не бросать своих детей, которых голыми на морозе оставила его любовница
Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта
США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналистку
Комментариев: 0