Кузнецова лично проследит за судьбой троих детей, брошенных матерью умирать в снегу
Фото © Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка
К ребятам направлены волонтёры и психологи.
Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ Анна Кузнецова посетила больницу, куда были доставлены трое детей, которых мать бросила замерзать на пустыре в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.
В настоящее время ребята в безопасности, врачи делают всё, чтобы помочь им. Состояние младшей девочки достаточно хорошее, среднего брата — чуть хуже, но прогнозы позитивные. Вскоре их могут перевести в обычную палату из реанимации.
Фото © Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка
Сложнее ситуация со старшим ребёнком, ему досталось больше всех. Мальчик шёл босиком по снегу и получил сильное обморожение.
Кузнецова провела переговоры с руководством больницы и столичным Департаментом труда и соцзащиты. К пострадавшим детям направлены волонтёры и психологи, которые будут их сопровождать. Судьбу детей омбудсмен взяла под личный контроль.
Уполномоченный по правам ребёнка отметила, что в этой ситуации предстоит разобраться. Кузнецова добавила, что сейчас находится на связи с родственниками. В дальнейшем планируется провести консультации с органами опеки, чтобы определить, кому отдать ребят после выздоровления.
"Все возникающие вопросы будем разрешать вместе с уполномоченными структурами оперативно. Мы детей не оставим!" — заключила Кузнецова.
Напомним, вечером 11 февраля мать вывезла троих детей на пустырь в Новой Москве и бросила умирать в снегу. Самому старшему из ребят — десять лет, среднему — два года, а младшей — всего 11 месяцев. Пострадавшие несовершеннолетние находятся в больнице с обморожением, по факту происшествия начата доследственная проверка. Лайф публиковал видео с "пустыря смерти", где были найдены малыши.