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Роналду стал первым, кто суммарно набрал полмиллиарда подписчиков

Самое большое количество фолловеров он привлёк в "Инстаграме".

12 февраля 2021, 19:07
<p>Фото © ТАСС / Marco Alpozzi</p>

Фото © ТАСС / Marco Alpozzi

Всемирно известный португальский футболист Криштиану Роналду, играющий за "Ювентус" и сборную своей страны, стал первым человеком, который суммарно набрал 500 миллионов подписчиков на всех своих страницах в социальных сетях.

Так, если округлять числа, то на известного португальского футболиста в "Инстаграме" подписаны 261 миллион человек, в "Твиттере" — 91 миллион, а в "Фейсбуке" он собрал аудиторию в 148 миллионов подписчиков.

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Форвард "Ювентуса" ранее побил рекорд по числу голов, забитых в официальных матчах за всю историю футбола.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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