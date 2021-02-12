Роналду стал первым, кто суммарно набрал полмиллиарда подписчиков
Самое большое количество фолловеров он привлёк в "Инстаграме".
Фото © ТАСС / Marco Alpozzi
Всемирно известный португальский футболист Криштиану Роналду, играющий за "Ювентус" и сборную своей страны, стал первым человеком, который суммарно набрал 500 миллионов подписчиков на всех своих страницах в социальных сетях.
Так, если округлять числа, то на известного португальского футболиста в "Инстаграме" подписаны 261 миллион человек, в "Твиттере" — 91 миллион, а в "Фейсбуке" он собрал аудиторию в 148 миллионов подписчиков.
Форвард "Ювентуса" ранее побил рекорд по числу голов, забитых в официальных матчах за всю историю футбола.
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