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Экс-глава Европейского центробанка Марио Драги дал согласие возглавить правительство Италии

Церемония приведения к присяге пройдёт 13 февраля.

12 февраля 2021, 19:19
<p>Марио Драги. Фото © ТАСС / EPA</p>

Марио Драги. Фото © ТАСС / EPA

Бывший глава Европейского центробанка Марио Драги согласился возглавить правительство Италии после отставки Джузеппе Конте. Об этом сообщает пресс-служба президентского Квиринальского дворца.

"Президент Серджо Маттарелла встретился с профессором Марио Драги, давшим окончательное согласие на то, чтобы возглавить правительство, состав которого представил главе государства", — говорится в сообщении.

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Церемония приведения к присяге пройдёт 13 февраля в 12:00 (14:00 мск). Свои посты в кабинете Драги сохранили некоторые министры из предыдущего состава правительства, в частности глава МИД Луиджи Ди Майо, глава Минздрава Роберто Сперанца, министр обороны Лоренцо Гуэрини.

Драги занимал пост главы Европейского центробанка с 2011 по 2019 год.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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