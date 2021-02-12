Экс-глава Европейского центробанка Марио Драги дал согласие возглавить правительство Италии
Церемония приведения к присяге пройдёт 13 февраля.
Марио Драги. Фото © ТАСС / EPA
Бывший глава Европейского центробанка Марио Драги согласился возглавить правительство Италии после отставки Джузеппе Конте. Об этом сообщает пресс-служба президентского Квиринальского дворца.
"Президент Серджо Маттарелла встретился с профессором Марио Драги, давшим окончательное согласие на то, чтобы возглавить правительство, состав которого представил главе государства", — говорится в сообщении.
Церемония приведения к присяге пройдёт 13 февраля в 12:00 (14:00 мск). Свои посты в кабинете Драги сохранили некоторые министры из предыдущего состава правительства, в частности глава МИД Луиджи Ди Майо, глава Минздрава Роберто Сперанца, министр обороны Лоренцо Гуэрини.
Драги занимал пост главы Европейского центробанка с 2011 по 2019 год.
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