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Борется с огнём и снимает тикток: ростовский пожарный стал звездой Интернета — видео

Мужчина отметил, что таким образом хочет привлечь внимание к трудной и опасной службе, коллеги и руководство поддерживают его начинание.

12 февраля 2021, 20:50

Ростовский пожарный стал звездой видеоблога. Видео © LIFE

Сотрудник МЧС из Ростовской области Владислав Гончаров завёл аккаунт в "Тиктоке", где рассказывает о своей работе.

Самый большой отклик среди подписчиков находят кадры, снятые во время тушения пожаров. Также огнеборец выкладывает видео с тренировок и учений.

Идея создать видеоблог пришла 29-летнему Владиславу в прошлом году, таким образом он хотел развеять стереотипы о своей профессии. Мужчина служит в МЧС уже десять лет, пришёл туда сразу после армии и ни разу не пожалел.

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"Про пожарных часто пишут разные комментарии, люди не понимают в нашей работе. Хотелось бы им объяснить, показать, как тут всё на самом деле происходит", — рассказал Лайфу Гончаров.

Сейчас у Владислава более ста тысяч подписчиков, а один из его роликов набрал 4,5 миллиона просмотров. Семья пожарного поддержала новое увлечение, семилетний сын даже помогает отцу снимать ролики и смотрит его канал. Одобрили начинание также коллеги и руководство.

"Работа с молодёжью в любых формах должна проводиться. Сейчас есть современные технологии, молодые люди много времени проводят в Интернете. Дело нужное и хорошее", — отметил Василий Бачкала, начальник пожарно-спасательного отряда, где служит Гончаров.

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Командир отделения Николай Удот добавил, что сначала отнёсся к идее создать видеоблог скептически, но потом в процессе службы увидел кадры с тушения пожаров, взглянул на свою работу со стороны и даже принял участие в съёмках, ему понравилось.

Гончаров подчеркнул, что не собирается монетизировать свой блог и размещать там рекламу. По его мнению, это неуместно, ведь речь идёт о важной и сложной профессии пожарного.

Ранее в Чувашии скромный полицейский спас из пожара человека и никому об этом не сообщил.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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