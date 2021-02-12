Борется с огнём и снимает тикток: ростовский пожарный стал звездой Интернета — видео
Мужчина отметил, что таким образом хочет привлечь внимание к трудной и опасной службе, коллеги и руководство поддерживают его начинание.
Ростовский пожарный стал звездой видеоблога. Видео © LIFE
Сотрудник МЧС из Ростовской области Владислав Гончаров завёл аккаунт в "Тиктоке", где рассказывает о своей работе.
Самый большой отклик среди подписчиков находят кадры, снятые во время тушения пожаров. Также огнеборец выкладывает видео с тренировок и учений.
Идея создать видеоблог пришла 29-летнему Владиславу в прошлом году, таким образом он хотел развеять стереотипы о своей профессии. Мужчина служит в МЧС уже десять лет, пришёл туда сразу после армии и ни разу не пожалел.
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"Про пожарных часто пишут разные комментарии, люди не понимают в нашей работе. Хотелось бы им объяснить, показать, как тут всё на самом деле происходит", — рассказал Лайфу Гончаров.
Сейчас у Владислава более ста тысяч подписчиков, а один из его роликов набрал 4,5 миллиона просмотров. Семья пожарного поддержала новое увлечение, семилетний сын даже помогает отцу снимать ролики и смотрит его канал. Одобрили начинание также коллеги и руководство.
"Работа с молодёжью в любых формах должна проводиться. Сейчас есть современные технологии, молодые люди много времени проводят в Интернете. Дело нужное и хорошее", — отметил Василий Бачкала, начальник пожарно-спасательного отряда, где служит Гончаров.
Командир отделения Николай Удот добавил, что сначала отнёсся к идее создать видеоблог скептически, но потом в процессе службы увидел кадры с тушения пожаров, взглянул на свою работу со стороны и даже принял участие в съёмках, ему понравилось.
Гончаров подчеркнул, что не собирается монетизировать свой блог и размещать там рекламу. По его мнению, это неуместно, ведь речь идёт о важной и сложной профессии пожарного.
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