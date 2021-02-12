Адвокат Трампа назвал истинную цель импичмента

Целью импичмента экс-президенту США Дональду Трампу является желание Демократической партии не дать ему баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом заявил адвокат политика Майкл ван дер Вин.

Юрист отметил, что конгресс будет настаивать на том, чтобы запретить частному лицу, которое уже не занимает никакой государственный пост, участвовать в выборах. По его мнению, это приведёт к тому, что парламент сможет решать, кто может выдвигаться в президенты, а кто нет.

"Это ужасное нарушение конституции ещё больше разделяет нашу страну, когда мы должны пытаться объединиться вокруг общих приоритетов", — сказал Майкл ван дер Вин на слушаниях в сенате.

Адвокат добавил, что демократы таким образом пытаются отстранить оппозицию, а не борются с политическим насилием.

Защита Трампа изложила свою позицию за три с половиной часа. Накануне это сделала сторона обвинения, но за 16 часов.

Напомним, Палата представителей США объявила Трампу импичмент за неделю до инаугурации нового президента — Джо Байдена. Это произошло из-за штурма Капитолия 6 января сторонниками уже бывшего главы государства. Теперь дело слушается в сенате.

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