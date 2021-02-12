"Москва погрустнела": составлен рейтинг регионов России по "индексу любви"

Самые влюблённые люди в России проживают в Крыму. Об этом свидетельствуют данные компании Brand Analytics, проанализировавшей состояние пользователей соцсетей в преддверии Дня святого Валентина.

Эксперты сравнили число сообщений о любви ("Я люблю", "Обожаю", "Я без ума", "Я счастлив") с количеством сообщений о ненависти ("Я ненавижу", "Меня раздражает", "Бесит", "Твит ненависти"). Выяснилось, что доля первых значительно больше, чем вторых: 82,4% против 17,6%. Несмотря на пандемию коронавируса, "индекс любви" не снизился по сравнению с прошлым годом и составил 4,7.

В топ-5 "самых влюблённых" регионов России, кроме Крыма (индекс 6,7), вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (6,5), Чувашия (6,1), Марий Эл (6,0) и Вологодская область (5,9). Следом расположились Приморский край, Новгородская, Костромская области, Удмуртия и Севастополь.

Пять нижних позиций заняли Северная Осетия (3,6), Чечня (3,3), Ненецкий автономный округ (3,3), Магаданская область (2,8) и Якутия (2,6). Москва и Санкт-Петербург также оказались в конце списка — 71-е и 72-е место соответственно.

Наибольший прирост "индекса любви" зафиксирован в ЯНАО, на Чукотке и в Чувашии. Самое большое падение — в НАО, Северной Осетии и Адыгее.

"Мы стали эмоциональнее, но не злее, "индекс любви" сохранил свои позиции на уровне 4,7. А диапазон значения индекса по регионам расширился до 2,6/6,7 против 3,1/6,5. В рейтинге регионов сильная волатильность — сразу несколько регионов скакнули вверх. Но другая часть совершила обратное движение. Москва погрустнела. Молодёжь и люди в возрасте 55+ подрастеряли в коронавирусный год свой оптимизм", — подытожили эксперты.

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