Вирусологи объяснили, кому придётся вакцинироваться от ковида заново

Если перерыв между первым и вторым введением вакцины от коронавируса оказался слишком большим, не исключено, что пациенту придётся заново делать прививку. Об этом рассказал бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев.

"Если человек после первой дозы вакцины, например, заболеет и будет болеть слишком долго, то может понадобиться проходить вакцинацию заново", — отметил специалист в интервью изданию Ura.ru.

Малышев добавил, что после болезни необходимо проконсультироваться с врачом, тот уже и примет решение, нужно ли повторно вводить первый компонент вакцины.

Вирусолог напомнил, что заболевшим людям делать прививку нельзя, перед процедурой должно пройти не менее двух недель с момента выздоровления. Это касается и второй дозы двухфазного препарата от коронавируса.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков согласился с мнением коллеги, но добавил, что есть исключения. По его словам, если больной человек уже начал вакцинацию, то у него всё равно сформируется иммунитет. Но следует ввести оба компонента.

Ранее ВОЗ заявила о повторных случаях заражения ковидом даже при наличии антител.

Авторы