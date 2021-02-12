Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналистку

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Ти Джей Дакло временно отстранён от должности без сохранения оплаты после скандала с репортёром издания Politico Тарой Палмери. Об этом сообщила в "Твиттере" пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

Она отметила, что её зам больше не будет работать с журналистами Politico после возвращения.

"Ти Джей Дакло извинился перед репортёром, с которым у него был жаркий спор о личной жизни. Помимо своих первоначальных извинений он отправил личную записку, в которой выразил глубокое сожаление. С одобрения главы администрации Белого дома он был временно отстранён от должности без оплаты", — сообщила Псаки и добавила, что её заместитель признал вину.

Конфликт между Дакло и Палмери начался в день инаугурации президента США 20 января, пишет Vanity Fair. Чиновник требовал, чтобы журналистка отказалась от публикации статьи о его романтических отношениях с корреспондентом портала Axios Алекси Маккэммонд. Дакло неоднократно высказывал угрозы в адрес репортёра и грозил "уничтожить" её. После этого издание Politico было вынуждено обратиться в Белый дом.

А ранее Джен Псаки в очередной раз оконфузилась, рассказав о несуществующем американском самолёте.

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