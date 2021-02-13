Учёные нашли множество микротромбов в капиллярах жертв коронавируса
Это открытие может объяснить один из самых загадочных симптомов болезни.
Фото © ТАСС / AP
В капиллярах людей, умерших от коронавируса, обнаружено множество микротромбов, которые не давали мозгу получать достаточное количество кислорода. Об этом говорится в исследовании медиков под руководством доцента Университета Джонса Хопкинса (США) Дэвида Науэна. Оно опубликовано в научном журнале JAMA Neurology.
Специалисты проанализировали образцы ткани пяти пациентов, скончавшихся из-за тяжёлой формы ковида. Следы хронической нехватки кислорода присутствовали во всех из них. Также там наблюдались скопления мегакариоцитов — клеток крови, отвечающих за производство тромбоцитов. Кроме того, у всех умерших фиксировались проблемы с памятью, помрачение сознания и другие факторы, указывающие на нарушение мозговой деятельности.
По словам учёных, коронавирус способен поражать не только клетки лёгких, но и клетки мозга, а также определённые тельца в других тканях. Именно этим могут объясняться потеря обоняния, сбои в работе кровеносной системы и проблемы с пищеварением у многих заболевших.
Ранее исследователи из Имперского колледжа Лондона выделили группу симптомов, указывающих на заражение коронавирусом.
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