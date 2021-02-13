Домогавшегося школьниц учителя из Петербурга отправили под домашний арест

Петербургский учитель ОБЖ Юрий Филиппов, которого задержали за домогательства по отношению к школьницам, отправлен под домашний арест. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы в своём телеграм-канале.

Мера пресечения была избрана Приморским районным судом, она будет действовать до 10 апреля 2021 года.

"Филиппов задержан 11.02.2021. При допросе в качестве обвиняемого вину признал в полном объёме, дав изобличающие его показания", — отметили в пресс-службе.

Процесс проходил в закрытом режиме, педагог против избранной меры пресечения не протестовал.

Напомним, что учителя ОБЖ петербургской гимназии № 42 задержали 11 февраля. Одна из его учениц сняла на видео, как Филиппов приставал к ней. Также в правоохранительные органы обратилась вице-губернатор города Ирина Потехина. Она сообщила, что появилась ещё одна жертва педагога.

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