Петербургская школьница, которую домогался учитель, пожаловалась на давление со стороны гимназии
По словам девочки, её обвиняют в попытке заработать славу.
Задержанный учитель ОБЖ гимназии № 42 Санкт-Петербурга. Фото © Vk / Mash на Мойке
Ученица петербургской гимназии, которую домогался учитель ОБЖ, пожаловалась на давление со стороны руководства учебного заведения. Об этом она сообщила телеканалу "360".
По словам девочки, на неё давят, но не обижают. До того момента, пока эта история не получила большой резонанс, директор школы якобы неоднократно говорила школьнице, что той нужны лишь внимание и слава.
"Сейчас её дочка пишет, что я тёмная лошадка, пью, курю и что у меня вся стена в фотографиях с 30-летними мужиками", — рассказала школьница.
Напомним, что в Санкт-Петербурге был задержан учитель ОБЖ гимназии № 42, подозреваемый в развратных действиях по отношению к школьнице. В правоохранительные органы обратилась вице-губернатор города Ирина Потехина. Она рассказала, что получила видео, на котором учитель обнимается с восьмиклассницей. Потехина выразила недоумение, почему школьница была вынуждена сама снимать домогательства и защищаться, пока ей не верили.
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