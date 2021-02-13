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В МВД исключили версию теракта в торговом центре во Владикавказе

На месте происшествия не нашли взрывчатых веществ.

13 февраля 2021, 06:10

Версия теракта при взрыве в торговом центре во Владикавказе исключается. Об этом заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев.

"Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена", — приводит его слова пресс-служба главы и правительства региона.

Опубликовано видео момента взрыва во Владикавказе

Опубликовано видео момента взрыва во Владикавказе

Напомним, 12 февраля в торговом центре во Владикавказе произошёл взрыв, трёхэтажное здание полностью разрушено. Как сообщал Лайф, предварительными причинами происшествия названы утечка и взрыв бытового газа. Из-под завалов спасатели достали одного выжившего. Мужчина рассказал, что трудился в здании охранником и был единственным человеком внутри в момент ЧП.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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