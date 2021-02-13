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В Крыму выдвинули ответные требования к США

Вашингтону посоветовали освободить незаконно захваченные исконно индейские земли.

13 февраля 2021, 11:35
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец оценил заявление политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера о том, что Вашингтон не признает Крым российским и не отменит санкции против России, пока Москва "не откажется от своей линии по Украине".

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По словам Чегринца, прежде чем делать подобные заявления, США следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и вывести своих военных, которые находятся в различных странах без какого-либо приглашения.

"Хочется ответить США на их языке. Может, они так быстрее поймут. Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу", — заявил он РИА "Новости".

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Кроме того, Роман Чегринец считает, что против санкций Соединённых Штатов нужно вводить более серьёзные ответные меры и не игнорировать оскорбления в адрес России и Крыма.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал выдвинутое США условие для отмены антироссийских ограничительных мер. По словам парламентария, "все эти окрики" — лишь работа на публику, а Россия не нуждается в чьих-либо консультациях.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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