Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец оценил заявление политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера о том, что Вашингтон не признает Крым российским и не отменит санкции против России, пока Москва "не откажется от своей линии по Украине".

По словам Чегринца, прежде чем делать подобные заявления, США следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и вывести своих военных, которые находятся в различных странах без какого-либо приглашения.

"Хочется ответить США на их языке. Может, они так быстрее поймут. Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу", — заявил он РИА "Новости".

Кроме того, Роман Чегринец считает, что против санкций Соединённых Штатов нужно вводить более серьёзные ответные меры и не игнорировать оскорбления в адрес России и Крыма.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал выдвинутое США условие для отмены антироссийских ограничительных мер. По словам парламентария, "все эти окрики" — лишь работа на публику, а Россия не нуждается в чьих-либо консультациях.

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