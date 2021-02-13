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"Придёт что-то страшнее": доктор Мясников предупредил о приближении новой пандемии

К спасению людей нужно готовиться уже сейчас, считает врач.

13 февраля 2021, 11:10
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<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/drmyasnikov/photos/a.920590864702083/2930129540414862/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Доктор Мясников</a></p>

Фото © Facebook / Доктор Мясников

В ближайшем будущем человечество ожидает новая пандемия, которая будет более опасной, чем SARS-CoV-2. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. По его мнению, у инфекции, которая возникнет, есть два сценария развития.

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"Коронавирус пришёл как тренировочный процесс, но придёт что-то страшнее. Две мутации. Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнёт переходить уже от человека к человеку. Большая смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать", — сказал Мясников.

Единственным верным путём спасения для людей может стать разработка универсальной вакцины от гриппа, считает доктор. В противном случае "будет плохо".

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"Когда придёт — не знаю. Может, через год, может, через пять или десять лет. Именно поэтому все — на борьбу за новую универсальную вакцину от гриппа", — подытожил он.

А ранее Мясников рассказал, что боль в горле может сигнализировать о смертельной опасности. По его словам, такое возможно при поражении дыхательной системы гемофильной палочкой.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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