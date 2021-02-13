"Придёт что-то страшнее": доктор Мясников предупредил о приближении новой пандемии

В ближайшем будущем человечество ожидает новая пандемия, которая будет более опасной, чем SARS-CoV-2. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. По его мнению, у инфекции, которая возникнет, есть два сценария развития.

"Коронавирус пришёл как тренировочный процесс, но придёт что-то страшнее. Две мутации. Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнёт переходить уже от человека к человеку. Большая смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать", — сказал Мясников.

Единственным верным путём спасения для людей может стать разработка универсальной вакцины от гриппа, считает доктор. В противном случае "будет плохо".

"Когда придёт — не знаю. Может, через год, может, через пять или десять лет. Именно поэтому все — на борьбу за новую универсальную вакцину от гриппа", — подытожил он.

А ранее Мясников рассказал, что боль в горле может сигнализировать о смертельной опасности. По его словам, такое возможно при поражении дыхательной системы гемофильной палочкой.

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