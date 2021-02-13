Лолита рассказала, как сбросить вес, не отказываясь от тортиков
Певица — противница липосакции, но пользуется услугами пластических хирургов.
Фото © lolita.su
Известная российская певица Лолита Милявская рассказала, что смогла сбросить вес после обращения к врачу-эндокринологу и сдачи анализов для определения гормонального профиля. Своим опытом артистка поделилась в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Эндокринолог "заводит" внутренности. Теперь вы не поверите, сколько я ем тортиков, потому что полгода она меня лечила и находила всё, что связано с нашими обычными возрастными нарушениями. <...> Когда я всё это сделала, я вдохнула, сейчас просто сдаю анализы раз в полгода–год, но при этом я теперь могу есть, сколько хочу и когда хочу, и из-за правильного метаболизма больше не откладывается", — рассказала Лолита.
Певица отметила, что негативно относится к липосакции, так как после процедуры нужно "не вылезать из спортивного зала", потому что всё может вернуться. При этом, Милявская не имеет ничего против пластической хирургии и сама пользуется услугами специалистов этого профиля.
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