Лолита рассказала, как сбросить вес, не отказываясь от тортиков

"Эндокринолог "заводит" внутренности. Теперь вы не поверите, сколько я ем тортиков, потому что полгода она меня лечила и находила всё, что связано с нашими обычными возрастными нарушениями. <...> Когда я всё это сделала, я вдохнула, сейчас просто сдаю анализы раз в полгода–год, но при этом я теперь могу есть, сколько хочу и когда хочу, и из-за правильного метаболизма больше не откладывается", — рассказала Лолита.