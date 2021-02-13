Совместимость сексуального темперамента: о каких браках не стоит мечтать

"Хочу, чтобы у меня было всё как в сказке!" — мечтают некоторые женщины. Ох, не случайно говорят, бойтесь своих желаний, потому что они могут исполниться. Давайте представим несколько вариантов неожиданной сказочной любви, которая может случиться и в реальности.

Снежная королева и Илья Муромец

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Она — красивая, но холодная. У неё вечные проблемы в сексе: то где-то потекло во время оттепели, то голова болит от короны. Он — мужчина могучий, может и так, и сяк, но не с кем. Единственный вариант для него — взять свою дубинку в руку. Не в том смысле, чтобы самому решить свои проблемы, и не в том, чтобы отбить корону на голове возлюбленной, а в том, чтобы пойти на врага и сбросить сказочное напряжение. На поле брани он себе ни в чём не отказывает, посылает недругов бранью, куда Макар телят не гонял. Друзья говорят, что он наглухо отмороженный. Но это просто любовь!

Золушка и Карабас-Барабас

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Она страдает комплексом неполноценности и считает себя дурнушкой. Мечтала о принце, но у крёстной феи сломалась фирменная волшебная палочка, а с сайта "Али-Баба и 40 разбойников" прислали подделку. Ехала во дворец — попала в кукольный театр, познакомилась не с Принцем, а с Карабасом. Волшебство оказалось с браком, а брак — с пожилым режиссёром, склонным к манипуляциям и обесцениванию. Престарелый абьюзер запирает молодую жену в коттедже, уходя на работу. Вся эта актёрская братия, шумные вечеринки, гастроли и индивидуальные репетиции с Мальвиной — его личная жизнь. Она перебирает три мешка с гречкой, два мешка с рисом и мешок с маком каждый день. Зачем Карабасу столько мака, она не спрашивает. У творческой элиты свои причуды.

Дракон и Русалочка

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Она была влюблена в прекрасного юношу, но что-то пошло не так, и в результате глубокой эмоциональной травмы у неё начались проблемы с сексом. На групповой психотерапии она познакомилась с Драконом, у которого случилась подобная драма. Он сказал ей: "Давай дружить хвостами!" Она согласилась. Он — интеллектуал с тремя высшими образованиями. Она шутит, что у него три головы, и ей это нравится. Они любят друг друга высокой, духовной, платонической любовью. Из-за того что терапия не принесла результата, ноги у неё по-прежнему не раздвигаются, поэтому он сублимирует и переводит сексуальную энергию в научную карьеру. В гневе он излишне горячится и жжёт напалмом, но в целом партнёр довольно мирный. Вот только бесит его отмороженный сосед-маргинал, женатый на стерве, который тоже сбрасывает своё сексуальное неудовлетворение и провоцирует бранью на конфликт.

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