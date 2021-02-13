Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Совместимость сексуального темперамента: о каких браках не стоит мечтать

Лайф выяснил, какие типы мужчин и женщин не совпадут в сексе.

13 февраля 2021, 11:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

"Хочу, чтобы у меня было всё как в сказке!" — мечтают некоторые женщины. Ох, не случайно говорят, бойтесь своих желаний, потому что они могут исполниться. Давайте представим несколько вариантов неожиданной сказочной любви, которая может случиться и в реальности.

Снежная королева и Илья Муромец

Фото © Википедия, Википедия

Фото © Википедия, Википедия

Она — красивая, но холодная. У неё вечные проблемы в сексе: то где-то потекло во время оттепели, то голова болит от короны. Он — мужчина могучий, может и так, и сяк, но не с кем. Единственный вариант для него — взять свою дубинку в руку. Не в том смысле, чтобы самому решить свои проблемы, и не в том, чтобы отбить корону на голове возлюбленной, а в том, чтобы пойти на врага и сбросить сказочное напряжение. На поле брани он себе ни в чём не отказывает, посылает недругов бранью, куда Макар телят не гонял. Друзья говорят, что он наглухо отмороженный. Но это просто любовь!

Золушка и Карабас-Барабас

Фото © Википедия, Википедия

Фото © Википедия, Википедия

Она страдает комплексом неполноценности и считает себя дурнушкой. Мечтала о принце, но у крёстной феи сломалась фирменная волшебная палочка, а с сайта "Али-Баба и 40 разбойников" прислали подделку. Ехала во дворец — попала в кукольный театр, познакомилась не с Принцем, а с Карабасом. Волшебство оказалось с браком, а брак — с пожилым режиссёром, склонным к манипуляциям и обесцениванию. Престарелый абьюзер запирает молодую жену в коттедже, уходя на работу. Вся эта актёрская братия, шумные вечеринки, гастроли и индивидуальные репетиции с Мальвиной — его личная жизнь. Она перебирает три мешка с гречкой, два мешка с рисом и мешок с маком каждый день. Зачем Карабасу столько мака, она не спрашивает. У творческой элиты свои причуды.

Найди свой сексуальный темперамент: "груднички" и "попочники"

Найди свой сексуальный темперамент: "груднички" и "попочники"

Дракон и Русалочка

Фото © Википедия, Disney

Фото © Википедия, Disney

Она была влюблена в прекрасного юношу, но что-то пошло не так, и в результате глубокой эмоциональной травмы у неё начались проблемы с сексом. На групповой психотерапии она познакомилась с Драконом, у которого случилась подобная драма. Он сказал ей: "Давай дружить хвостами!" Она согласилась. Он — интеллектуал с тремя высшими образованиями. Она шутит, что у него три головы, и ей это нравится. Они любят друг друга высокой, духовной, платонической любовью. Из-за того что терапия не принесла результата, ноги у неё по-прежнему не раздвигаются, поэтому он сублимирует и переводит сексуальную энергию в научную карьеру. В гневе он излишне горячится и жжёт напалмом, но в целом партнёр довольно мирный. Вот только бесит его отмороженный сосед-маргинал, женатый на стерве, который тоже сбрасывает своё сексуальное неудовлетворение и провоцирует бранью на конфликт.

Доминатрикс правят мужчинами. Как не перепутать в постели альфа-самку с бой-бабой

Доминатрикс правят мужчинами. Как не перепутать в постели альфа-самку с бой-бабой

Авторы
Лиза Питеркина
Лиза Питеркина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Найди свой сексуальный темперамент: "груднички" и "попочники"

10 февраля, 21:40

Сожаления, которые будут терзать всю жизнь: 7 анонимных признаний, включая поспешный аборт

сегодня в 09:00

Жизнь за чужой счёт: откровения бывшего киберпреступника

сегодня в 11:00

"Советский мул" и "летающий гроб": почему самолёт Ан-8 любили и смертельно боялись одновременно

сегодня в 11:00

10 случаев, когда актёры играли несколько ролей в одном фильме, а вы этого даже не заметили

сегодня в 11:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1