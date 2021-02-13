Twitter заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене

Администрация "Твиттера" заблокировала официальный аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями. На данный момент учётная запись @armscontrol_rus не активна со стандартной формулировкой о том, что соцсеть "приостанавливает действие учётных записей, которые нарушают установленные правила". Глава делегации Константин Гаврилов заявил, что это акт цензуры.

"В чём причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам? Блокировка официальных аккаунтов, отражающих официальную принципиальную позицию той или иной страны, — это явная цензура", — написал он на своей личной страничке в "Твиттере".

А в январе в "Твиттере" ограничили доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Блокировку тогда прокомментировали в Российском фонде прямых инвестиций. Там пояснили, что посредством публикации в соцсети делились всей информацией о вакцине и о том, как она работает. Позднее доступ к страничке был восстановлен.

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