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В Минске за изготовление протестной атрибутики задержали россиянина — видео

Правоохранители изъяли компьютерную технику, рабочие записи с бухгалтерскими расчётами, лекалами, чертежами.

13 февраля 2021, 11:01

В Минске правоохранители выявили цех по изготовлению протестной атрибутики. Об этом сообщила официальный представитель МВД Республики Беларусь Ольга Чемоданова в телеграм-канале.

"Бурную деятельность развернули 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Белоруссии ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова. Оба — работники частной типографии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники отрабатывали заказы для официального работодателя, а после смены, используя техническую базу и расходные материалы организации, "штамповали бчб-флаги, маски, растяжки, наклейки" и прочее. Готовую продукцию они забирали домой, а после продавали. Незаконной деятельностью подозреваемые занимались не один месяц.

Тихановская сравнила Белоруссию с Крымом

Тихановская сравнила Белоруссию с Крымом

Правоохранители изъяли компьютерную технику и рабочие записи с бухгалтерскими расчётами, лекалами, чертежами и размерами, данными покупателей.

Ранее Лайф рассказывал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул условия своего ухода из власти.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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