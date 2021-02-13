В Минске за изготовление протестной атрибутики задержали россиянина — видео
Правоохранители изъяли компьютерную технику, рабочие записи с бухгалтерскими расчётами, лекалами, чертежами.
В Минске правоохранители выявили цех по изготовлению протестной атрибутики. Об этом сообщила официальный представитель МВД Республики Беларусь Ольга Чемоданова в телеграм-канале.
"Бурную деятельность развернули 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Белоруссии ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова. Оба — работники частной типографии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники отрабатывали заказы для официального работодателя, а после смены, используя техническую базу и расходные материалы организации, "штамповали бчб-флаги, маски, растяжки, наклейки" и прочее. Готовую продукцию они забирали домой, а после продавали. Незаконной деятельностью подозреваемые занимались не один месяц.
Правоохранители изъяли компьютерную технику и рабочие записи с бухгалтерскими расчётами, лекалами, чертежами и размерами, данными покупателей.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул условия своего ухода из власти.
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