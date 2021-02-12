Тихановская сравнила Белоруссию с Крымом

Светлана Тихановская выступила перед депутатами Верховной рады Украины и сравнила Белоруссию с Крымом. Экс-кандидат в президенты республики заявила, что полуостров уже несколько лет де-факто контролируется Россией, а Белоруссией после выборов "незаконно" руководит Александр Лукашенко.

"Во многом в последние полгода белорусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев. По праву бывший президент проиграл на выборах, однако де-факто его режим до сих пор незаконно удерживает власть", — приводит слова Тихановской её пресс-служба.

Белорусская оппозиционерка призвала Украину поддержать её команду в ОБСЕ, ПАСЕ и ООН. Она выразила надежду на скорую встречу с руководством Украины для обсуждения соседского будущего Минска и Киева.

Как уже сообщал Лайф, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама политик сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила настоящее турне по Европе.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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