Германия предоставит убежище 50 белорусским оппозиционерам

Власти Германии намерены предоставить убежище 50 белорусским оппозиционерам. Об этом сообщает издание Süddeutschen Zeitung со ссылкой на документ немецкого МВД.

Отмечается, что Министерство внутренних дел ФРГ договорилось с МИД страны принять "до 50 преследуемых" в рамках плана действий в поддержку оппозиции Белоруссии. При этом данное число может быть увеличено. Приём оппозиционеров планируется начать в кратчайшие сроки.

Как ранее заявила канцлер Германии Ангела Меркель, план поддержки оппозиции предполагает облегчённые визовые требования, предоставление убежища, выплату стипендий, поддержку "независимых СМИ" и оказание "психологической помощи травмированным.

Напомним, 11 февраля в Минске открыто VI Всебелорусское народное собрание. Выступая на нём с докладом, президент страны Александр Лукашенко выдвинул условия своего ухода из власти, а также рассказал, что новую конституцию вынесут на референдум в начале 2022 года.

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