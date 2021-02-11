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Германия предоставит убежище 50 белорусским оппозиционерам

Данное число может быть увеличено.

11 февраля 2021, 20:20
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Власти Германии намерены предоставить убежище 50 белорусским оппозиционерам. Об этом сообщает издание Süddeutschen Zeitung со ссылкой на документ немецкого МВД.

Отмечается, что Министерство внутренних дел ФРГ договорилось с МИД страны принять "до 50 преследуемых" в рамках плана действий в поддержку оппозиции Белоруссии. При этом данное число может быть увеличено. Приём оппозиционеров планируется начать в кратчайшие сроки.

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Как ранее заявила канцлер Германии Ангела Меркель, план поддержки оппозиции предполагает облегчённые визовые требования, предоставление убежища, выплату стипендий, поддержку "независимых СМИ" и оказание "психологической помощи травмированным.

Напомним, 11 февраля в Минске открыто VI Всебелорусское народное собрание. Выступая на нём с докладом, президент страны Александр Лукашенко выдвинул условия своего ухода из власти, а также рассказал, что новую конституцию вынесут на референдум в начале 2022 года.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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