КГБ Белоруссии сообщил о готовящихся в республике терактах
Силовики успокоили граждан, пообещав обеспечить их защиту.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
В Белоруссии некоторые лица планируют совершить теракты. Такие заявление в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании в Минске сделал председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель. Он подчеркнул, что правоохранители готовы обеспечить защиту граждан страны.
"Мы располагаем достоверной информацией о намерениях других лиц по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны", — сообщил Тертель.
Ранее Лукашенко заявил, что в районе польской и украинской столиц американские спецслужбы создали центры по работе против властей Белоруссии.
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