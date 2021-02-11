КГБ Белоруссии сообщил о готовящихся в республике терактах

В Белоруссии некоторые лица планируют совершить теракты. Такие заявление в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании в Минске сделал председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель. Он подчеркнул, что правоохранители готовы обеспечить защиту граждан страны.

"Мы располагаем достоверной информацией о намерениях других лиц по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны", — сообщил Тертель.

Ранее Лукашенко заявил, что в районе польской и украинской столиц американские спецслужбы создали центры по работе против властей Белоруссии.

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