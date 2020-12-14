Тихановская заявила, что Европа ничего не может сделать с ситуацией в Белоруссии

Страны Европы ничего не могут сделать с ситуацией в Белоруссии, а процесс введения санкций и ограничений протекает "медленно и сложно". Такое мнение в беседе с журналом The New Yorker выразила кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Она подчеркнула, что раньше думала о величии Евросоюза и могуществе его лидеров и что именно они смогут изменить ситуацию в её родной стране.

— Теперь я вижу, что, хотя они и выражали свою обеспокоенность, свою солидарность, на самом деле они ничего не могут сделать, — отметила Тихановская.

Политик также выразила мнение, что лидеры стран Европы "действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию". Кроме того, она заявила, что не должна быть благодарной Западу лишь за обеспокоенность ситуацией, пришло время перейти к требованиям конкретных действий.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже два месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.