Россияне стали в два раза чаще обращаться к психологам из-за второй волны коронавируса
Также стали чаще интересоваться услугами психотерапевтов и психиатров.
На фоне осложнения мировой ситуации с коронавирусом и прихода второй волны заболеваемости в России в два раза выросло число обращений к психологам. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные сервиса "СберЗдоровье".
Психологи объяснили, с чем связана предновогодняя депрессия и как с ней боротьсяПо мнению специалистов, люди часто сами себя накручивают.
— В сентябре — ноябре люди обращались к психологам в 2,1 раза чаще, чем в марте — мае. Кроме того, в этот период на 75% чаще люди стали записываться к психотерапевтам и на 64% чаще — к психиатрам, — говорится в публикации.
Двукратный рост спроса на услуги психологов нынешней осенью был также зафиксирован специалистами сервисов YouDo и Profi.ru. При этом сами специалисты начали регистрироваться ещё летом, в июне их приток на указанные площадки был в два раза выше, чем в мае. Наибольшее же число заказов было сделано в период с начала сентября до середины.
Ранее Лайф сообщал, что телеканал RT показал Трампа, Меркель, Макрона и Байдена "на приёме у психолога".
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