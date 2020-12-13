Россияне стали в два раза чаще обращаться к психологам из-за второй волны коронавируса

На фоне осложнения мировой ситуации с коронавирусом и прихода второй волны заболеваемости в России в два раза выросло число обращений к психологам. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные сервиса "СберЗдоровье".

— В сентябре — ноябре люди обращались к психологам в 2,1 раза чаще, чем в марте — мае. Кроме того, в этот период на 75% чаще люди стали записываться к психотерапевтам и на 64% чаще — к психиатрам, — говорится в публикации.

Двукратный рост спроса на услуги психологов нынешней осенью был также зафиксирован специалистами сервисов YouDo и Profi.ru. При этом сами специалисты начали регистрироваться ещё летом, в июне их приток на указанные площадки был в два раза выше, чем в мае. Наибольшее же число заказов было сделано в период с начала сентября до середины.

Ранее Лайф сообщал, что телеканал RT показал Трампа, Меркель, Макрона и Байдена "на приёме у психолога".