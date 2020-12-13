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Врач рассказал, на что жалуются переболевшие коронавирусом несколько месяцев назад

По большей части это касается пациентов, которым уже больше 30 лет.

13 декабря 2020, 21:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Переболевшие коронавирусом пациенты, даже спустя несколько месяцев после выздоровления, обращаются к врачам с жалобами на целый ряд проблем. Об этом "Ленте.ру" рассказал врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

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Некоторые пациенты жалуются на них на протяжении длительного периода после выздоровления.

По его словам, граждане жалуются на слабость, повышенное артериальное давление, головокружение и необъяснимые нарушения пищеварения. Кроме того, у мужчин наблюдаются заболевания половой сферы.

И не совсем понятно, что делать с этими пациентами, — отметил Болибок.

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По её словам, сейчас россияне столкнулись с временем неизвестных ранее вызовов.

Врач подчеркнул, что зачастую с такими жалобами к нему обращаются пациенты, переболевшие коронавирусом во время первой волны, которым уже больше 30 лет.

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Белкин Артур
Белкин Артур

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