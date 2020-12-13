Врач рассказал, на что жалуются переболевшие коронавирусом несколько месяцев назад
По большей части это касается пациентов, которым уже больше 30 лет.
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Переболевшие коронавирусом пациенты, даже спустя несколько месяцев после выздоровления, обращаются к врачам с жалобами на целый ряд проблем. Об этом "Ленте.ру" рассказал врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
В Роспотребнадзоре назвали возможные последствия коронавируса для организмаНекоторые пациенты жалуются на них на протяжении длительного периода после выздоровления.
По его словам, граждане жалуются на слабость, повышенное артериальное давление, головокружение и необъяснимые нарушения пищеварения. Кроме того, у мужчин наблюдаются заболевания половой сферы.
— И не совсем понятно, что делать с этими пациентами, — отметил Болибок.
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Врач подчеркнул, что зачастую с такими жалобами к нему обращаются пациенты, переболевшие коронавирусом во время первой волны, которым уже больше 30 лет.
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