Врач рассказал, на что жалуются переболевшие коронавирусом несколько месяцев назад

Переболевшие коронавирусом пациенты, даже спустя несколько месяцев после выздоровления, обращаются к врачам с жалобами на целый ряд проблем. Об этом "Ленте.ру" рассказал врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, граждане жалуются на слабость, повышенное артериальное давление, головокружение и необъяснимые нарушения пищеварения. Кроме того, у мужчин наблюдаются заболевания половой сферы.

— И не совсем понятно, что делать с этими пациентами, — отметил Болибок.

Врач подчеркнул, что зачастую с такими жалобами к нему обращаются пациенты, переболевшие коронавирусом во время первой волны, которым уже больше 30 лет.