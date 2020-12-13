Экономист уличил Киев в желании "удушить" украинцев

Украинские власти решили взять курс на скорейшее установление коллапса платёжеспособности населения и бизнеса. Об этом в "Главреде" написал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

По его словам, локдаун, планируемый с 8 по 24 января 2021 года, будет добивающим ударом для граждан, задействованных в сфере услуг и торговли. Причина кроется в повышенных с декабря тарифах ЖКХ, которые люди просто не смогут выплачивать, не имея возможности работать и зарабатывать.

А как следствие — украинцы будут неспособны обеспечивать циркуляцию финансовых потоков в вышеупомянутых сферах. Отмечается, что ряду газовых компаний уже согласовали повышение цен на голубое топливо, а также обсуждаются планы по увеличению тарифа на электроэнергию.

Ранее Лайф писал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил расширенный список физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Всего в перечень вошло 849 украинцев.