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Экономист уличил Киев в желании "удушить" украинцев

Новые меры по коронавирусу могут просто добить граждан.

13 декабря 2020, 18:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украинские власти решили взять курс на скорейшее установление коллапса платёжеспособности населения и бизнеса. Об этом в "Главреде" написал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

По его словам, локдаун, планируемый с 8 по 24 января 2021 года, будет добивающим ударом для граждан, задействованных в сфере услуг и торговли. Причина кроется в повышенных с декабря тарифах ЖКХ, которые люди просто не смогут выплачивать, не имея возможности работать и зарабатывать.

А как следствие — украинцы будут неспособны обеспечивать циркуляцию финансовых потоков в вышеупомянутых сферах. Отмечается, что ряду газовых компаний уже согласовали повышение цен на голубое топливо, а также обсуждаются планы по увеличению тарифа на электроэнергию.

Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро в качестве финансовой помощи

Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро в качестве финансовой помощи

По словам президента Незалежной Владимира Зеленского, поддержка стала весомым сигналом экономической стабильности страны.

Ранее Лайф писал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил расширенный список физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Всего в перечень вошло 849 украинцев.

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"Зимние каникулы ради безопасности". Украина вводит жёсткий карантин в январе

Новые ограничения призваны "разорвать цепочку заболеваемости", которая может сформироваться после праздников.
Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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